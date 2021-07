Nowe odcinki serialu " M jak miłość " już we wrześniu. Gwiazdy hitu TVP2 nie pozwalają zapomnieć o najważniejszych wątkach i co jakiś czas publikują w mediach społecznościowych nowe zdjęcia z planu. Tym razem to Katarzyna Cichopek pokazała niepokojące zdjęcia, na którym widzimy Kingę Zduńską w kołnierzu ortopedycznym. Kobieta razem z Piotrkiem jest w szpitalu i wygląda na to, że miała wypadek! Kolejna tragedia u Zduńskich! W małżeństwie Kingi i Piotrka już od jakiegoś czasu źle się dzieje. Kłopoty z Lenką, wyjazdy służbowe Zduńskiego i piękna prawnicza u jego boku. To wszystko sprawiło, że kryzys w ich małżeństwie stale się pogłębia. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec kłopotów u Zduńskich! Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie zdjęcie z planu, na którym widać Kingę w szpitalu: Co tu się wydarzyło?!?!?! Zobaczycie już niebawem! Wrzesień tuż tuż i wracamy z nowymi odcinkami @mjakmilosc.official Kto się stęsknił? #serial #commingsoon #newepisodes #noweodcinki - napisała Katarzyna Cichopek pod zdjęciem. Fani serialu są zaintrygowani nowym zdjęciem z planu i w komentarzach piszą, że już nie mogą doczekać się nowych odcinków serialu: Już nie mogę się doczekać nowych odcinków m jak miłość💓 oby nic poważnego .Ale miejmy nadzieję ,że się wszystko dobrze skończy 😊 Oooo Wow czekam 😍 Tylko spójrzcie na to niepokojące zdjęcie Kingi! Będziecie oglądać? Zobacz także: Marta w "M jak miłość" wróci do byłego męża? Drogi prawniczki i Jacka Mileckiego dawno się rozeszły! Wyświetl ten post na Instagramie. ...