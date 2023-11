Reklama

Są wyniki oglądalności serialu "Leśniczówka". Nowa telenowela zadebiutowała na antenie TVP1 2 marca, czyli w miniony piątek. Już wiadomo, że pierwsze dwa odcinki zanotował świetny wynik! Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl, debiutująca w Telewizji Polskiej "Leśniczówka" zgromadziła 1,99 mln widzów. Jednak nie wszyscy cieszą się z dobrych wyników premiery nowego serialu Jedynki.

Fani "Klanu" chcą powrotu serialu w piątki

"Leśniczówka" pokazywana będzie w piątki o godzinie 17:55 i 18:25. Widzowie co tydzień będą oglądać dwa odcinki pod rząd. Nowa telenowela TVP zajęła miejsce wyświetlanego o tej porze od 20 lat "Klanu". Teraz serial pokazywany jest jedynie od poniedziałku do czwartku. Fani sagi rodu Lubiczów ostro zaprotestowali przeciwko tej zmianie programowej, powołując do życia komitet obrony serialu #MuremZaKlanem. Na fanpage'u miłośników „Klanu”, czyli emitowanej już ponad 20 lat telenoweli, zawrzało, gdy oficjalnie ogłoszono, że premierowe odcinki sagi rodu Lubiczów emitowane będą tylko cztery razy w tygodniu.

Co Wy na to? W której grupie jesteście? Miłośników piątków z "Leśniczówką" czy z "Klanem"?

Serial "Leśniczówka" zaliczył świetny debiut na antenie TVP1. Brawo!

Fani "Klanu" żałują, że stracili możliwość spotkania z bohaterami serialu w piątki.