**UWAGA: ZAWIERA SPOILERY DOTYCZĄCE FILMU "LOVE LIES BLEEDING**

Reklama

Pięć lat po debiucie horroru "Saint Maud" Rose Glass powraca z "Love Lies Bleeding" , brutalną i mroczną komiczną opowieścią o obsesji samotnej menadżerki siłowni na punkcie kulturystki.

Nowy thriller erotyczny śledzi elektryzującą i toksyczną dynamikę pomiędzy Lou (Kristen Stewart) i Jackie ( Katy O'Brian ), gdy ich miłość wznieca przemoc i wciąga ich głębiej w sieć przestępczej rodziny Lou.

"Love Lies Bleeding" i "Saint Maud" mogą bardzo różnić się fabułą i tonem, ale oba filmy oscylują pomiędzy fantazją a rzeczywistością, pozwalając widzom domyślać się, co wyobrażają sobie bohaterowie i co się faktycznie dzieje.

Nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w finale, który stanowi ogromny (i mamy na myśli ogromny) skok w fantastykę, gdy Jackie i Lou muszą walczyć o życie.

Zobacz także

Co więc właściwie oznaczał ten duży zwrot wizualny w ostatnim akcie? Przeczytaj wszystko, co musisz wiedzieć o zakończeniu, oraz o tym co Glass i O'Brian miały do powiedzenia na temat tej sceny.

Wyjaśniono zakończenie "Love Lies Bleeding"

Od początku widać, że Lou pragnie uciec ze szponów swojego ojca, Lou seniora (Ed Harris), lokalnego przestępcy, który prowadzi także lokalną strzelnicę – powstrzymuje ją jednak potrzeba ochrony swojej siostry Beth ( Jena Malone), która utknęła w pełnym przemocy małżeństwie z mężczyzną o imieniu JJ (Dave Franco).

Kiedy JJ atakuje Beth i pozostawia ją oszpeconą, Jackie – w czymś, co wydaje się być zarówno wściekłością przepełnioną sterydami, jak i miłością – brutalnie morduje JJ.

Wiedząc, że wrobi to Lou Seniora i ochroni Jackie, Lou wpycha ciało JJ'a na tył samochodu i wiezie do kanionu, gdzie wie, że jej ojciec od lat pozbywa się ciał swoich wrogów.

Choć operacja przebiega stosunkowo sprawnie, Lou zostaje zauważona przez jedną z mieszkanek miasta – Daisy (Anna Barysznikow) – która również ma obsesję na punkcie Lou.

Lou błaga Jackie, aby przez jakiś czas milczała, aby trzymać policję na dystans, ale Jackie odmawia i udaje się na zawody kulturystyczne w Las Vegas, o których od dawna marzyła.

Jednakże, kiedy nadchodzi jej kolej na scenie, rzeczywistość Jackie staje się coraz bardziej zniekształcona, gdy wyobraża sobie siebie w pobliżu kanionu, gdzie porzucono ciało JJ'a, i ostatecznie wymiotuje w halucynacji napędzanej sterydami.

Następnie scena wraca do rzeczywistości, gdy Jackie wymiotuje na scenie i atakuje jedną z pozostałych zawodniczek.

W wyniku nieoczekiwanego obrotu wydarzeń Jackie zostaje wyciągnięta z więzienia przez Lou Seniora, któremu udaje się ją następnie przekonać, że jest po jej stronie – i że powinna zastrzelić Daisy, jedynego świadka morderstwa JJ.

Jackie robi dokładnie to, ale wkrótce staje się jasne, że Lou senior w ogóle nie próbuje pomóc Jackie i że planuje, aby wzięła na siebie winę za śmierć Daisy, a także wszystkie jego poprzednie zbrodnie.

Po tym, jak Lou grozi, że wyjawi policji sekrety ojca, jeśli skrzywdzi Jackie, Lou senior wysyła policjanta, aby zabił Lou. Ale okazuje się, że nie może się równać z Lou, a ona zabija go w samoobronie.

Następnie Lou udaje się do rezydencji swojego ojca, gdzie Jackie jest przetrzymywana jako zakładniczka, a kulminacją filmu jest bezpośrednia konfrontacja Jackie z Lou i Lou Seniorem.

Dlaczego Jackie zmienia się w olbrzyma w "Love Lies Bleeding"?

Początkowo Lou Seniorowi udaje się zdobyć przewagę, strzelając córce w nogę i okrutnie drwiąc z niej, wciskając palec w ranę postrzałową.

Jednak Jackie wkrótce przybywa na ratunek i przechodzi ogromną (i mamy na myśli potwora wielkości 50 stóp), gdy bez wysiłku podnosi Lou Seniora z ziemi, po czym rzuca go z powrotem w dół.

Lou następnie celuje pistoletem w głowę ojca, ale nie strzela. Zamiast tego zostawia go związanego i ucieka z Jackie przed przybyciem policji.

Następnie kamera Glassa podąża za fantazją, którą oboje podzielają, pokazując Jackie i Lou, obie jako olbrzymy, biegające wśród chmur i wykonujące ogromne kroki po ziemi.

Mówiąc o swojej interpretacji sceny przypominającej superbohatera, O'Brian powiedziała dla RadioTimes.com :

Tak, kiedy czytałam scenariusz, po tym jak zwymiotowałam Kristen, myślałem, że nic mnie nie zaskoczy, a potem przeczytałam, że stałam się 30 stopowym olbrzymem czy coś takiego i pomyślałem: ''Co to jest?'' — zaczęła O'Brien.

Zajęło mi trochę czasu, zanim usiadłam i naprawdę to przemyślałam i myślę, że podczas rozmów z Rose powiedziała: ''Zobacz, czego chcesz, ale także baw się tym'' i pierwotnie był tam klip z 15-metrową kobietą, z którą ćwiczyłam. I myślę, że to była ta samorealizacja, w dziwny sposób. Pierwotnie miałam być naga, a na szczęście postanowili założyć mi bikini i sprawić, że będę wyglądać, jakbym chciała wyglądać na scenie, jakbym wygrała. To uświadomiło mi siebie – osiągnęłam to, co chciałem osiągnąć i nie było to zdobycie niewielkiej sławy dzięki kulturystyce, ale w zasadzie uratowanie miłości mojego życia — dodała.

Glass dodała, że prawie stchórzyła przed surrealistycznym zwrotem akcji, ale alternatywne "uziemione" zakończenie wydawało jej się zbyt dużym wykrętem.

Myślę, że podobnie jak w przypadku ''St. Maud'', zakończenie miałam dość wcześnie, a potem wiele rzeczy musiało się ułożyć – wyjaśniła.

Mieliśmy więc wersję, w której to wydarzyło się naprawdę. Bo myślę, że dla mnie i Weroniki (Tofilskiej), mojej współautorki, to, co się wydarzyło, wydawało nam się bardzo naturalnym ciągiem historii, która miała miejsce wcześniej. Wydawało się to bardzo naturalne, ale w pewnym momencie stchórzyliśmy. Napisaliśmy więc wersje, w których trzymaliśmy wszystko mocno ugruntowane w prawdziwym świecie, z zasadniczo tą samą dynamiką, ale w bardzo dosłownie i zawsze czułam się trochę jak policjant i w pewnym sensie niezadowalający — wyjaśniła dalej.

Co się stało z Lou i Jackie Wyjąśniono znaczenie ostatnie sceny

Choć gigantyczna scena jest punktem kulminacyjnym filmu, tak naprawdę nie jest to jego koniec.

W ostatnich minutach filmu Lou i Jackie jadą na zachód pickupem Lou. Jednak ich spokój zostaje zakłócony, gdy słyszą huk z tyłu ciężarówki i zdają sobie sprawę, że choć Daisy mogła zostać postrzelona, nadal żyje.

Lou bierze sprawy w swoje ręce, wykańczając Daisy na dobre, a następnie zaciągając jej ciało na pustynię.

W tym przypadku Glass po raz kolejny komentuje cykliczną naturę przemocy, a także cienką granicę między pożądaniem a obsesją oraz miłością i toksycznością.

To zdecydowanie miecz obosieczny – znowu przypomina mroczne zakończenie komiksowe, a z perspektywy jednej postaci zdecydowanie jest to zakończenie tragiczne — powiedziała Glass.

Ale jeśli chodzi o naszych bohaterów, tak, prawdopodobnie nie dla każdego jest to film poprawiający nastrój, ale dla mnie trochę tak to widziałem. I tak, wydaje mi się, że jest… Miałam wielu przyjaciół, którzy gdy dowiedzieli się, o czym jest ta historia, mówili: ''nie zabijaj ich''. Więc tak, byłam w pewnym sensie zobowiązana do kontynuowania tego.

Dlaczego Jackie zwymiotowała Lou w "Love Lies Bleeding"?

Podobnie jak w przypadku wszystkich brutalnych momentów Jackie, sugeruje się, że przypominająca sen sekwencja wymiotów i narodzin Lou jest napędzana zarówno przez zażywanie sterydów, jak i inny rodzaj wściekłości – napędzanej miłością.

Mówiąc o tej scenie, Glass powiedziała Dazed :

Lou i Jackie żywią potworną wściekłość, która je nawzajem podnieca, a ich wzajemna miłość jest ogromna i wszechobecna. W jednej chwili kłócą się na ulicach, w kolejnej, obejmują się. Interesuje mnie widok kobiet podejmujących okropne decyzje i naprawdę psujących wszystko. Kiedy Jackie wymiotuje i rodzi Lou w tej sennej sekwencji, myśleliśmy o tym, jak kochankowie pożerają się nawzajem w tego rodzaju związkach — powiedziała.

Kiedy Wera i ja pisałyśmy to po raz pierwszy, pomysł był podobny do ''Pigmaliona'', w którym jedna kobieta tworzy drugą i kontroluje ją, a potem wszystko wymyka się spod kontroli. Nie chcieliśmy ich wypuszczać łatwo z opresji dla tej szalonej miłości — dodała.

"Love Lies Bleeding" trafił do kin w Polsce w piątek 2 sierpnia 2024 roku.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagowała i przetłumaczyła Natalia Cieślak.