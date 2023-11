Reklama

Ostatni odcinek drugiego sezonu serialu "W rytmie serca" zakończył się niezwykle dramatycznie. Weronika została ciężko ranna w strzelaninie, która miała miejsce w szpitalu. W pierwszym odcinku trzeciej serii dowie się, co z jej dzieckiem. Z kolei prokurator Siedlecki będzie miał dla Wilczyńskiego propozycję nie do odrzucenia. Dodatkowo ojciec Stanisław zaskoczy Edka wiadomością na temat jego córki. I nie będzie to miła informacja… Zobacz zwiastun serialu!

"W rytmie serca" - dwa odcinki już w niedzielę 2 września o godzinie 20:05.

