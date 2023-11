Nie szanujących historii tego miejsca ani ludzi... Kazimierz został tak straszliwie okaleczony przez wojny, totalitaryzmy... ale przetrwał. I ma zostać zadeptany przez tępą chciwość?!

- I to ma cię tłumaczyć? Wiesz, jak to się mogło skończyć?!

- Michał... Ty, ja - jesteśmy ostatnimi strażnikami tego miejsca i jego pamięci... Jeśli my go nie ochronimy, to nikt już tego nie zrobi... To był akt samoobrony!

- Przesadziłeś...

- Wydasz mnie policji?