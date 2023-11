Za nami dwa pierwsze odcinki "W rytmie serca". Już wiemy, co wydarzy się w niedzielnym odcinku! Maria będzie miała nowego adoratora?

Szpital w Jabłonowie zyska kolejnego stażystę! Będzie nim Beniamin (Kamil Kula). A Maria (Barbara Kurdej-Szatan), widząc kolegę ze studiów, będzie w szoku.

- Niespodzianka!

Kozłowski powita dziewczynę szerokim uśmiechem… I dopiero po chwili zorientuje się, że Biernacka nagle zbladła – i wcale się nie cieszy.

- Co masz taką minę? Jakbyś zobaczyła ducha…

- Zaskoczyłeś mnie... Co ty tu robisz?

- Dostałem tutaj staż. Dzisiaj mój pierwszy dzień!

- Ale jak… tutaj? Po co? W sensie…