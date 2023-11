Tymczasem doktor Zych odwiedza szwagra w pensjonacie... i ze złości jest gotów nawet wyważyć drzwi!

Bogdan, zaniepokojony, spogląda na lekarza… A doktor Zych pokazuje mu plik drobno zapisanych kartek – z wynikami jego badań.

- Co to wszystko ma znaczyć?! Pobrałem ci krew i wysłałem do analizy... Masz AFP poniżej 6 jednostek, inne markery też w normie!

- No i co z tego?

- Mało tego... Pofatygowałem się nawet do więzienia po twoją dokumentację medyczną!

- O czym ty mówisz?!

- O tym, że nie masz żadnego raka… Nigdy nie miałeś, prawda?!