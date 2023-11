Jeden z przestępców zostanie ciężko ranny. Jego koledzy będą starali się mu pomóc, ale bez lekarza nie ma na to szans – zdecydują się na porwanie doktora Żmudy (Mateusz Damięcki)

- Potrafisz go wyleczyć?- Nie wiem. Jestem lekarzem, a nie wróżbitą... Muszę najpierw zbadać pacjenta.

- No, to bierz się do roboty!

- Nie, jeśli nie opuści pan broni!