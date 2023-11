1 z 6

Barbara Kurdej-Szatan jest teraz jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd w Polsce. Ale do tej pory głównie była aktorką, która dołącza do seriali już istniejących. Teraz gra główną rolę kobiecą w serialu, który od początku do końca jest tworzony od nowa. "W rytmie serca" (emisja w niedziele w Polsacie o 20.00) to produkcja, do której Basia została zaproszona jako gwiazda, do zagrania głównej roli kobiecej. Nie było castingu, od początku rola była zarezerwowana tylko dla Basi. Pytanie było tylko jedno, która rola będzie bardziej do niej pasować? O kulisach jak trafiła do w "W rytmie serca" opowiedziała w magazynie "Party" sama Basia. Czy teraz już nie musi chodzić na castingi i jest zarzucana rolami? Dlaczego jej postać w nowym serialu nie jest krystaliczna i dobra? A także co sądzi o Mateuszu Damięckim?

