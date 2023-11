Drugi odcinek "W rytmie serca" przed nami! Po spektakularnej akcji ratowniczej Maria (Barbara Kurdej-Szatan) wciąż nie będzie mogła dojść do siebie. Lekarkę paraliżuje strach przed jej oprawcą. Sprawę pogarsza fakt, że Beniamin (Kamil Kula) wciąż jest na wolności. Maria to nie jedyna postać, która będzie się zmagała z poważnymi problemami. Co jeszcze wydarzy się w drugim odcinku "W rytmie serca"? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Reklama

Beniamin wróci, aby zemścić się na Marii?

Mat. prasowe/fot. Artrama

Reklama

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan ma nawrót choroby. Co jej dolega?