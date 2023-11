Zych odwiedzi Marię w domu, a Biernacka wyzna mu, że od ataku Beniamina prawie nie zmrużyła oka... Lekarka poprosi o leki na sen.

- Parę razy udało mi się zasnąć na chwilę, ale… Boję się choćby zamknąć oczy, bo to wszystko wtedy wraca… Jego twarz, ta piwnica… Jakby to się wcale nie skończyło! Jestem już tak zmęczona tym… paraliżującym strachem! Nie potrafię wyobrazić sobie wyjścia z domu... Słyszę kroki na schodach i przestaję oddychać, bo myślę, że to on po mnie idzie… - wyzna Maria.