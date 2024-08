Choć seriale Apple TV+ nie mają takiego marketingu jak te od Netfliksa czy Max, platforma znalazła swój sposób na przyciągnięcie widzów i wychodzi jej to coraz lepiej. Wystarczy przypomnieć sobie „Rozdzielenie” – odcinkową produkcję, która w wielu prestiżowych zestawieniach została uznana za jedną z najlepszych w 2022 roku. W lipcu Apple TV+ wypuściło „Uznanego za niewinnego”. Ten kryminał już zbiera wysokie noty u krytyków.

Główną rolę w nowym serialu zagrał Jake Gyllenhaal, który wcielił się w postać zastępcy prokuratora w Chicago, Rusty’ego Sabicha. Mężczyzna staje się głównym podejrzanym w sprawie morderstwa koleżanki.

Gyllenhaal nie jest jedyną gwiazdą serialu. W „Uznanym za niewinnego” ważne role odegrali również Peter Sarsgaard, Ruth Negga oraz Bill Camp. Pierwszy odcinek produkcji Apple TV+ pojawił się w streamingu 12 czerwca 2024 roku.

Oto wszystko, co powinniście wiedzieć o najnowszym kryminale od Apple TV+.

„Uznany za niewinnego”. Premiera

Pierwsze dwa odcinki „Uznanego za niewinnego” pojawiły się na Apple TV+ 12 czerwca 2024 roku. Kolejne części były udostępniane co tydzień aż do 24 lipca br. Łącznie produkcja liczy osiem odcinków.

O czym jest „Uznany za niewinnego”?

„Uznany za niewinnego” to inspirowana prawniczym kryminałem z 1987 roku opowieść autorstwa Scotta Turowa. Wcześniej została zekranizowana i przeniesiona na duży ekran w 1990 roku. Wówczas główną rolę w filmie zagrał Harrison Ford.

Oficjalny opis serialu mówi: „W roli głównej Jake Gyllenhaal jako zastępca prokuratora Rusty Sabich. Seria zabiera widzów w porywającą podróż przez śledztwo dotyczące przerażającego morderstwa, które wywraca do góry nogami biuro prokuratora w Chicago, gdy okazuje się, że jeden z jego pracowników jest głównym podejrzanym”.

„Serial bada takie tematy jak obsesja, seks, polityka oraz granice miłości, gdy oskarżony walczy o utrzymanie swojej rodziny i małżeństwa”.

Kto występuje w „Uznanym za niewinnego”?

Główną gwiazdą „Uznanego za niewinnego” jest oczywiście Jake Gyllenhaal, który ma koncie wiele głośnych produkcji jak „Zodiak”, „Zwierzęta nocy” czy „Wolny strzelec”. Na planie towarzyszą mu cenieni aktorzy: Ruth Negga („Pomiędzy”, „Śniadanie na Plutnie”, „Kazondzieja”), Bill Camp („Gambit królowej”, „Mroczne wody”, „Długa noc”), Elizabet Marvel („Opowieść o rodzinie Meyerowitz”, „Helstrom”, „House of Cards”) oraz Peter Sarsgaard („Jackie”, „Dochodzenie”, „Była sobie dziewczyna”).

Oto pełna lista aktorek i aktorów grających w „Uznanym za niewinnego”:

Jake Gyllenhaal jako Rusty Sabich

Ruth Negga jako Barbara Sabich

Bill Camp jako Raymond Horgan

Elizabeth Marvel jako Lorraine Horgan

Peter Sarsgaard jako Tommy Molto

O-T Fagbenle jako Nico Della Guardia

Renate Reinsve jako Carolyn Polhemus

Chase Infiniti jako Jaden Sabich

Nana Mensah jako Alana Rodriguez

Kingston Rumi Southwick jako Kyle Sabich

Zwiastun „Uznanego za niewinnego”:

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun „Uznanego za niewinnego”. Cały serial jest dostępny na Apple TV+.

