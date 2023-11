Kacper Kuszewski po 18 latach odchodzi z "M jak miłość". Marek Mostowiak, którego gra Kacper, zniknie z serialu już w listopadzie.

To była trudna decyzja i długo do niej dojrzewałem. Byłem przecież związany z serialem od pierwszego dnia zdjęciowego, niemal od początku mojej zawodowej drogi. Miałem tu możliwość grać u boku wspaniałych aktorów, od których uczyłem się aktorskiego rzemiosła, oraz pracować ze wspaniałą ekipą filmową, dzięki której poznałem wszystkie tajniki planu filmowego i pracy przed kamerą - napisał w oświadczeniu Kacper Kuszewski.

Co stanie się z serialowym Markiem Mostowiakiem? Producenci zdecydowali, że Marek wraz z rodziną wyjedzie do Dublina. A może zmienią zdanie i uśmiercą Marka? To by oznaczało dla Kacpra ostateczne pożegnanie z serialem, a wyjazd jego bohatera z kraju otwiera mu możliwość powrotu do "Emki" za jakiś czas. Co o tym sądzi aktorka znana z serialu "Klan" Anna Powierza? Co radzi Kuszewskiemu? Zobaczcie nasz wywiad z aktorką!

Kuszewski znika z M jak miłość