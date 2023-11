Reklama

Podczas wiosennej konferencji TVN mieliśmy okazję porozmawiać z Mają Ostaszewską, czyli serialową Anną Leśniewską z serialu "Diagnoza". Aktorka zdradziła nam, co wydarzy się w trzecim sezonie hitowego serialu. Do obsady dołączyła wspaniała Danuta Stenka, która zagra nową ordynator, Bognę Mróz. Czy to ona będzie teraz głównym czarnym charakterem? Co z Artmanem?

Zobacz, co zdradziła nam Maja Ostaszewska!

