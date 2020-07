Było w serialu "Ranczo" kilka postaci wyjątkowych, a to z tego względu, że oglądaliśmy je przez cały czas trwania produkcji - od pierwszego do ostatniego odcinka. Pamiętacie? To oczywiście Lucy, Kusy, ksiądz i jego brat bliźniak, ale także Pietrek, Więcławscy, czy Koziołowa. Co pamiętacie o głównych postaciach serialowego hitu? Sprwadźcie to w naszym QUIZIE. I jak zwasze - pochwalcie się koniecznie wynikami!

QUIZ Jak miał na imię były mąż Lucy? Jak miał na imię były mąż Lucy? Louis Peter John Kim nigdy nie był Paweł Kozioł... Kim nigdy nie był Paweł Kozioł... właścicielem apteki Prezydentem RP Muzykiem studyjnym Kto został chrzestną Dorotki? Kto został chrzestną Dorotki? Solejukowa Klaudia Wioletka Jak miał naprawdę na imię Pietrek? Jak miał naprawdę na imię Pietrek? Piotr Paweł Patryk Gdy Kozioł zdradził żonę z Wezółową, z kim w odwecie Halina zdradziła jego? Gdy Kozioł zdradził żonę z Wezółową, z kim w odwecie Halina zdradziła jego? z Kusym z Myćką z Wezółem Jak miała na imię szwagierka Kusego? Jak miała na imię szwagierka Kusego? Halina Grażyna Władysława Kto wystąpił w pierwszym (i ostatnim) odcinku programu „Wybacz mnie”? Kto wystąpił w pierwszym (i ostatnim) odcinku programu „Wybacz mnie”? Ksiądz i wójt Solejukowa i Wargaczowa Lucy i Kusy Dlaczego Hadziuk ogolił się na łyso? Dlaczego Hadziuk ogolił się na łyso? założył się z księdzem nie pamięta, taki się obudził terapia na porost włosów wymyślona przez żonę Jak ma na imię wnuczka Więcławskich? Jak ma na imię wnuczka Więcławskich? Dorotka Zosia Krysia Jaki miała tytuł wydana przez Kusego książka Solejukowej? Jaki miała tytuł wydana przez Kusego książka Solejukowej? Odważnie o seksie Filozofia dla odpornych Najlepsze pierogi na świecie Zaznacz odpowiedź Następne pytanie