Tomasz Oświeciński zdradził, co czeka jego postać w "M jak miłość". Jakiś czas temu media obiegła informacja, że aktor planuje odejść z serialu, by walczyć jako zawodnik MMA. W wywiadzie dla Party.pl, Oświeciński zdradził wówczas, że liczy na to, że uda się pogodzić to z grą na planie serialu. I wszystko wskazuje na to, że tak się stanie! Co przydarzy się sympatycznemu Andrzejkowi z "M jak miłość"? Jak potoczy się jego związek z Marzenką? Czy z tego związku narodzą się dzieci?

Posłuchajcie, co Tomasz Oświeciński zdradził przez kamerą Party.pl!

Tomasz Oświeciński zdradził, co przydarzy się jego bohaterowi w kolejnych odcinkach "M jak miłość".

Lubicie postać Andrzejka?