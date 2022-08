To "Świat wg Kiepskich" czy "Miodowe lata"? Rozpoznaj serial po cytacie! QUIZ

Po premierze pierwszej części czwartego sezonu "Stranger Things" szybko się okazało, że obawy co do tego, czy produkcji uda się utrzymać poziom i atmosferę poprzednich serii, były zupełnie niepotrzebne. Warto było czekać te trzy lata, żeby znów spotkać Willa, Mike'a, Lucasa, Dustina, Max i Jedenastki.

Serial "Stranger Things" sprawił, że widzowie oszaleli z zachwytu. Aż trudno uwierzyć, że od premiery produkcji, która stała się wizytówką Netfliksa , minęło już osiem lat! Młodzi aktorzy, którzy podbili serca fanów, dorastają na naszych oczach. Jedenastka skończyła już 18 lat! Millie Bobby Brown zmieniła się nie do poznania . Niestety wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Na szczęście przed nami jeszcze kilka odcinków o przygodach paczki przyjaciół z małego amerykańskiego miasteczka. "Stranger Things 4": Nowe odcinki już w lipcu Po premierze pierwszej części czwartego sezonu "Stranger Things" szybko się okazało, że obawy co do tego, czy produkcji uda się utrzymać poziom i atmosferę poprzednich serii, były zupełnie niepotrzebne. Warto było czekać te trzy lata, żeby znów spotkać Willa, Mike'a, Lucasa, Dustina, Max i Jedenastki. Już w lipcu otrzymamy drugą część serii. W tym czasie zapraszamy do quizu, w którym sprawdzicie, jak dobrze znacie popularny serial.