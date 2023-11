"The End of the F***ing World" to pełen czarnego humoru serial na podstawie komiksu o nastolatku mającym zadatki na psychopatę i spragnionej przygód buntowniczce - James (Alex Lawther) i Alyssa (Jessica Barden), którzy wyruszają na pechową wyprawę. Po drodze wikłają się w niebezpieczne historie, które mają smutny finał...

Reklama

Poprzedni sezon "The End of the F***ing World" nie przyniósł odpowiedzi na to, co dokładnie stało się z nastolatkami. Być może z nowych odcinków dowiemy się, czy James i Alyssa uwolnili się od kłopotów. Na razie bardzo wymowny jest plakat promujący 2. sezon "The End of the F***ing World". Widać na nim jedynie Alyssę. Czy to możliwe, że James zginął?

Zobaczcie zwiastun drugiego sezonu "The End of the F***ing World"! My nie możemy doczekać się premiery, a wy?

Zobacz także: Netflix potwierdza czwarty sezon "Stranger Things"! Zobaczcie zapowiedź

Reklama

Czekacie na nowy sezon "The End of the F***ing World"? Bo my zdecydowanie tak!