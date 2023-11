Już jest! Netflix opublikował zwiastun nowego sezonu "The Crown"! W trzecim sezonie królowa Elżbieta (Olivia Colman) i jej rodzina walczą by sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającej się Wielkiej Brytanii. Od paranoi z czasów zimnej wojny, przez erę odrzutowców i wypraw w kosmos, przez entuzjazm lat 60. i pozostałości lat 70. - Elżbieta II i rodzina królewska muszą dostosować się do nowego, bardziej wyzwolonego, ale i bardziej burzliwego świata.

Występują: laureatka Oscara Olivia Colman (jako Królowa Elżbieta II), Tobias Menzies (jako Książę Filip), Helena Bonham Carter (jako Księżniczka Małgorzata), Ben Daniels (jako Tony Armstrong-Jones), Josh O'Connor (w roli Księcia Karola), Erin Doherty (Księżniczka Anna), Marion Bailey (Królowa Matka) i Jason Watkins (Premier Wielkiej Brytanii - Harold Wilson).

Premiera 3. sezonu serialu „The Crown” z Olivią Colman w roli królowej Elżbiety II już 17 listopada.