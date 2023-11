Basia Mostowiak się zakocha?! Teresa Lipowska zdradza!

Reklama

Rewolucja w życiu Barbary Mostowiak? Kilka miesięcy temu pożegnała swojego ukochanego Lucka i nie może pogodzić się z tą stratą. By nie przytłaczać się stale, wyjechała z Grabiny na Deszczową do Kingi (Kasia Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek), by pomóc im opiekować się wnukami. W nowym sezonie "M jak Miłość" scenarzyści przygotowali jednak seniorce spore zmiany! W jej życiu pojawi się nowy bohater, o którym Teresa Lipowska opowiedziała nam na ramówce TVP! Czy skradnie jej serce? Odpowiedź w materiale wideo!

Polecamy: "M jak miłość": Przeszłość Barbary znowu da o sobie znać. Zaskakujący finał romansu sprzed lat!

Teresa Lipowska podczas jesiennej ramówki TVP

Reklama