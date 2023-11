Już 6 września na platformie Netflix pojawi się drugi sezon „Szkoły dla elity”! Mamy dla Was gorący zwiastun! Czekacie? Co wydarzy się w nadchodzącej serii popularnego serialu?

Nowy rok szkolny w Las Encinas to spotkanie z dobrze znanymi i nowymi bohaterami. Uczniowie elitarnej szkoły marzą o powrocie do normalności po śmierci ich koleżanki, Mariny. Jednak ich pragnienia nie mogą się spełnić ponieważ tajemnice, które skrywają stają się ciężarem prawie nie do zniesienia. - czytamy w zapowiedzi.