Odcinek 190. "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", emisja - wtorek 1 maja godz 20:00

Jawor i Górska zostają wezwani do rezydencji milionera Pułaskiego. Bogacz został zamordowany – a w tym samym czasie w sąsiednim pokoju przebywała jego młoda żona i syn. Niczego nie widzieli ani nie słyszeli, ponieważ przez cały czas byli zahipnotyzowani… To było hobby Pułaskiego, lubił wprowadzać znajomych i rodzinę w trans. Pieprzu całej sytuacji dodaje fakt, że milioner tuż przed śmiercią miał zamiar ogłosić testament i podzielić majątek. Ten dokument również zaginął. Teraz żona i syn – potencjalni spadkobiercy – rozpoczynają ostrą rywalizację. Jawor i Górska muszą improwizować, by połapać się w plątaninie kłamstewek, oskarżeń i brudów, jaką obrzuca się ta malownicza dwójka. Posterunkowy Wojtala zaprzyjaźnia się z psem sąsiadki, Perełką. Kiedy Perełce dzieje się krzywda, Wojtala podejmuje własne śledztwo w poszukiwaniu winowajcy. Kryminalni zostają również wezwani nad brzeg Odry. Przechodzień odnalazł tu ludzkie szczątki. Charakterystyczne okaleczenie wskazuje, że to dzieło tego samego sprawcy, który zabił Ewelinę Burowską.