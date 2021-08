PSYCHOTEST: Którym bohaterem z "M jak miłość" jesteś? Marcinem, Kingą, Barbarą, a może Joanną?

Nowy sezon "M jak miłość" rusza już 7 września, a w pierwszym odcinku dowiemy się, co stało się z Mateuszem po tym, jak poszedł nad rzekę w Grabinie. To nie jedyny wątek, na którego rozwiązanie czekają wszyscy fani. W końcu ma się zakończyć kryzys w małżeństwie Izy i Marcina Chodakowskich, a tymczasem w sieci pojawiło się nowe zdjęcie Magdy i Andrzeja. Co będzie działo się u państwa Budzyńskich w "M jak miłość" po wakacjach? Początkowo para nie będzie miała łatwo, bo Marta, który wróci z zagranicy zdecyduje się z nimi zamieszkać. To jednak nie wszystko, bo Internauci spekulują o ciąży Magdy... Magda w "M jak miłość" będzie w ciąży? Spełni się jej marzenie o dziecku? Na oficjalnym koncie "M jak miłość" na Instagramie pojawiło się wspólne zdjęcie Magdy i Andrzeja Budzyńskich. Wygląda na to, że w życiu pary w nowym sezonie zajdą duże zmiany. Fani hitu TVP2 już sugerują ciążę! Co prawda do tej pory Magda nie mogła mieć dzieci ze względu na swój stan zdrowia, jaką przeszła, ale być może wszystko się zmieni i Budzyńśkiej uda się spełnić marzenie o macierzyństwie! Lubicie tę parę? ❤️ Bo my BARDZO!!! - czytamy na oficjalnym koncie "M jak miłość" na Instagramie. Widzowie nie ukrywają, że też bardzo lubią serialowych Budzyńskich i apelują do scenarzystów, aby nie rozdzielali tej pary poprzez dramatyczną zdradę, których tak wiele oststnio w Emce: Tak ❤️❤️ bardzo ...więc proszę tam nie kombinować z jakąś zdradą czy rozstaniem 😂 niech Magda będzie w ciąży Mega najlepsza ❤️ i tylko dobre plany dla nich dużo miłości u nich ❤️ Lubię bardzo Magda z Andrzej najlepsza para serialu ❤️pasuje do siebie 💖💋 Zobacz także: "M jak miłość": Mikołaj Roznerski...