Spadła oglądalność kultowego serialu "M jak Miłość"! Średnia widownia 16. sezonu serialu od 31 sierpnia 2015 roku do 7 czerwca 2016 roku wyniosła 6,44 mln osób. W porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej „M jak Miłość” straciło 190 tys. widzów. Tak wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.

Najchętniej oglądany odcinek "M jak Miłość" został wyemitowany 9 listopada ub.r. Przed telewizorami zgromadził on 7,07 mln oglądających. Był to 1172 odcinek serialu, w którym dużo się działo. Joannę odwiedził dawno nie widziany ojciec. Powiedziała też przyszłej teściowej o planach adopcji dziecka, co Chodakowska przyjęła ze zdziwieniem. Kinga szukając pracy wpadła na pomysł, by odkupić od Pawła jego udziały w bistro. Budzyński zabrał Anię na wycieczkę do Grabiny. Po drodze zatrzymali się na parkingu w lesie, gdzie dziewczynka została przypadkowym świadkiem zabójstwa.

Mimo spadków "M jak Miłość" jest nadal liderem. Wpływy reklamowe z odcinków serialu w sezonie 2015/2016 wyniosły 82,93 mln zł. Rok wcześniej były one wyższe, bo wyniosły 110,9 mln zł.

"M jak Miłość" na pewno zobaczymy po wakacjach, ale tego czy w 2017 serial będzie dalej emitowany, dowiemy się dopiero jesienią. Wszystko dlatego, że zostały zmniejszone budżety na odcinek przez Telewizję Polską.

"M jak Miłość" jest nagrywane już 16 lat.

W "M jak Miłość" gra plejada gwiazd w tym Basia Kurdej-Szatan.