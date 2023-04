Sonia: „M jak miłość” i historia Barbary Wypych, którą pokochali widzowie

Do grona bohaterów telenoweli Ilony Łepkowskiej, którzy wywoływali spore emocje, bez wątpienia zalicza się serialowa Sonia. „M jak miłość” wprowadziło postać graną przez Barbarę Wypych w bardzo ciekawym momencie, gdy produkcję opuścili tacy ulubieńcy telewidzów jak Natalia (Marcjanna Lelek) czy Marek Mostowiak (Kacper Kuszewski). Sonia weszła na plan i od razu nieźle zamieszała. Szczególnie odczuła to serialowa Ula (Iga Kreft). Powodów do narzekania nie mieli fani telenoweli, którzy uwielbiają zawiłe wątki miłosne, ponieważ Sonia prowadziła bogate życie uczuciowe. W pewnym momencie oświadczyło jej się dwóch kandydatów! Nikogo już chyba nie trzeba przekonywać, że bohaterka potrafiła zawrócić w głowach mężczyzn. To natomiast doprowadziło do konfliktu z Urszulą Mostowiak. Historia uczuciowej policjantki z charakterem bardzo spodobała się widzom. Dlatego zniknięcie kobiety wywołało niemałe zamieszanie. Zwłaszcza że twórcy dali się ponieść wyobraźni, kończąc wątek postaci granej przez Barbarę Wypych. Pojawiły się strzały, pościgi i… mafia. Co jakiś czas w mediach wraca temat powrotu serialowej Soni. Czy takie rozwiązanie jest jeszcze możliwe? Poznajcie wątek bohaterki i karierę utalentowanej Barbary Wypych, którą widzowie mogli zobaczyć także w takich seriach jak „Stulecie Winnych”.

Niewiele bohaterów namieszało w tej telenoweli jak Sonia. „M jak miłość” przyzwyczaiło widzów do tego, że postaci, które pojawiają się z czasem w serialu, potrafią zburzyć spokój mieszkańców Grabiny. Kobieta grana przez Barbarę Wypych pojawia się w produkcji w 1344 odcinku. Jest siostrzenicą Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska), która szybko zapadnie widzom w pamięć. Młoda, bardzo ambitna dziewczyna przeprowadza się do Lipnicy w pogoni za spełnieniem zawodowym. Choć nie ma jeszcze dużego doświadczenia, nie można jej odmówić charakteru i pracowitości. Jako policjantka czas spędza głównie w męskim towarzystwie, jednak nie daje się zdominować. Nowa funkcjonariuszka śmiało wchodzi na miejsce Natalii, która razem z ukochanym Frankiem wyjeżdżają w Bieszczady, gdzie jej wybranek znalazł pracę.

Nie samą pracą jednak żyje człowiek. Sonia marzy nie tylko o karierze zawodowej, ale także o wielkiej miłości. Bohaterka grana przez Barbarę Wypych poznaje Janka (Tomas Kollarik) i szybko ulega zauroczeniu. Niestety policjant jest wpatrzony w inną. Jego serce skradła Ula, za którą mężczyzna szaleje już od lat. Jego zapał nie spada, nawet gdy adoptowana córka Hanki i Marka Mostowiaków wychodzi za Bartka (Arkadiusz Smoleński). Funkcjonariusz wciąż próbuje zdobyć Urszulę. Te perypetie doprowadzają do licznych spięć między Sonią a siostrą Natalii. Cierpliwość nowej bohaterki jednak wreszcie zostaje wynagrodzona. Wcześniej kobieta nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony facetów, ponieważ tego samego dnia, w którym wkłada na palec pierścionek kupiony przez Janka, odrzuca oświadczyny Leona (Dariusz Toczek).

W końcu spełnia się marzenie Soni i dziewczyna zbliża się do Janka. Ten związek budzi sporą sympatię widzów, jednak szczęście policjantów nie trwa zbyt długo. Okazuje się, że odnoszący sukcesy zawodowe Janek zostaje komendantem i dostaje coraz poważniejsze zadania. Jednym z nich (przez długi czas trzyma je w tajemnicy przed ukochaną) jest inwigilacja struktur mafii. Pracując pod przykrywką, jako tajny agent funkcjonariusz naraża się gangsterom. Gdy przedstawiciele półświatka dowiadują się o zdradzie, postanawiają zemścić się na policjancie.

Do dramatycznego zwrotu akcji dochodzi tuż przed ślubem Janka i Soni. Funkcjonariusz zostaje postrzelony, telewidzowie wstrzymują oddech, a jego krew plami białą suknię panny młodej. Bohaterka grana przez Barbarę Wypych zrozpaczona rzuca się na rannego ukochanego. Na szczęście policjanta udaje się uratować. Jednak nic już nie jest takie jak dawniej. Wskutek postrzelenia Janek jest sparaliżowany. Mężczyzna odrzuca Sonię, by nie marnować jej życia. Po pewnym czasie para wreszcie się godzi i postanawia razem przejść przez ten trudny okres. Oboje mają świadomość, że póki Janek żyje, mafia nie da im spokoju. Muszą myśleć, jak uratować swoją przyszłość.

Dla wielu widzów Barbara Wypych to przede wszystkim serialowa Sonia. „M jak miłość” jednak nie jest jedyną produkcją, w której zagrała aktorka. Urodzona w 1992 roku, utalentowana artystka ma na swoim koncie role w kilku innych znanych serialach. Gwiazda znalazła się w obsadzie takich serii jak „Dziewczyny 3.”, „Kruk” (także jako policjantka), „Znaki”, „Domowe rozgrywki”, „Stulecie Winnych” (jako służąca Andzia), a także „Rojst”, „Kontrola” i „Tajemnica zawodowa”. W ostatnich latach duża rola przypadła jej w odcinkowej produkcji „Tatuśkowie”.

Barbara Wypych wystąpiła również na dużym ekranie. Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi debiutowała w filmie Filipa Bajona „Panie Dulskie”. Na swoim koncie ma także role w takich firmach jak „Śpiewający obrusik”, „Nowy świat”, „Czary Mary Mama”, „Varia”, „Miłość jest wszystkim”, „Monument”, „Mother Dear”, „Jak zostać gwiazdą”, „Sonata” oraz „Listy do M. 5”. Aktorka zagrała też w ostatnim dziele Andrzeja Wajdy, „Powidoki” razem z Bogusławem Lindą. Jeśli lubicie śledzić kariery polskich aktorek serialowych, zachęcamy was do zapoznania się z naszym innym artykułem.

Tak jak wielu lubianych przez widzów bohaterów, serial opuściła już także Sonia. „M jak miłość” bardzo często zaskakuje fanów. Po nieudanym zamachu na Janka wszyscy byli przekonani, że pogodzeni ulubieńcy zaczną szykować się do drugiego ślubu, który może tym razem postanowią wziąć w tajemnicy przed wszystkimi. Tak się jednak nie dzieje.

W obawie o swoje życie para decyduje się na radykalny krok. Sonia i Janek bez zapowiedzi uciekają z Grabiny. Zakochani już nigdy nie wracają do Grabiny i tym samym żegnają się z widzami. Najwyraźniej w ten sposób twórcy „M jak miłość” postanowili zakończyć ich wątek. Policjanci podzielili los takich postaci jak Marek czy Małgosia Mostowiakowie. Trzeba przyznać jednak, że widzowie długo zastanawiali się, czy Janek i Sonia wrócą na plan telenoweli, ponieważ wątek tej pary wzbudzał wielkie emocje. Po raz ostatni fani zobaczyli ich w serialu w 2021 roku. Jeśli interesują was losy polskich aktorek serialowych po 40, które też zagrały w „M jak miłość”, zachęcamy was do zapoznania się z naszym artykułem.

Telewidzowie nadal zachodzą w głowę, jakie są szanse, by do ich ukochanej telenoweli wróciła Sonia. „M jak miłość” po raz kolejny pożegnało się z bohaterami, którzy podbili serca fanów produkcji. Polacy szybko przywiązali się do młodych, ambitnych, ale też uczuciowych policjantów. Niestety nic nie wskazuje na to, by Barbara Wypych wznowiła pracę na planie „M jak miłość”. Dlaczego?

Choć młoda aktorka z Kalisza zyskała rozpoznawalność dzięki telenoweli Ilony Łepkowskiej, to jej nietuzinkowy talent szybko dostrzeli także inni twórcy. Na biurku Barbary Wypych lądowało coraz więcej atrakcyjnych propozycji. I tak gwiazda przyjęła m.in. rolę Wandzi Andzi Winnej w „Stuleciu Winnych”. Kolejne projekty sprawiły, że aktorka nie miała już czasu na to, by kontynuować wątek Soni w „M jak miłość”. Telewidzowie jednak wciąż mają nadzieję, że dzielna policjantka kiedyś wróci.

Przez moment fani serialu mogli mieć nadzieję, że nieobecność Soni i Janka to tylko chwilowe rozwiązanie produkcji i bohaterowie mogliby znów pojawić się w „M jak miłość” po wakacyjnej przerwie. Ich nadzieje jednak znacznie osłabły po spotkaniu Barbary Mostowiak i Zofii Kisielowej. Spokrewniona z Sonią kobieta przekazała Basi, że leśniczówka zakochanych została zajęta przez Łukasza (Jakub Józefowicz) oraz Patrycję (Alżbeta Lenska). Wszystko wskazuje na to, że ulubieńcy widzów nie mają już czego szukać w Grabinie.

W świadomości milionów Polaków Barbara Wypych żyje przede wszystkim jako serialowa Sonia. „M jak miłość” to może być jednak tylko przystanek w karierze wciąż młodej i utalentowanej aktorki, która ma na swoim koncie coraz większe osiągnięcia. Jeśli również jesteście pod wrażeniem tej gwiazdy i chcielibyście obejrzeć więcej produkcji z Barbarą Wypych, poniżej prezentujemy listę filmów oraz seriali, w których wystąpiła. Natomiast jeśli interesują was losy innych aktorów „M jak miłość”, zachęcamy do zapoznania się z naszym innym artykułem.