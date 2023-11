2 z 5

To już pewne - Karol Langer umrze! Przypomnijmy tylko, że lekarz uczestniczył w tragicznym wypadku, w którym sam ucierpiał. Trafił do szpitala w Rybniku, gdzie o jego życie walczyli przyjaciele i jego ukochana Maria (Aleksandra Konieczna). Starania lekarzy jednak nie pomogły. Langer zapadł w śpiączkę, a najnowsze badania wykażą, że doszło do śmierci mózgowej. Była ordynator nie będzie mogła się z tym pogodzić, a w szpitalu w Rybniku dojdzie do niespodziewanego zdarzenia...