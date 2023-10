Bogusław Linda w swoim pierwszym serialu zagrał już w 1980 roku. Aktor jednak nie stroni od krótkometrażowych produkcji i chętnie występuje w coraz to nowszych propozycjach.

Pierwszą propozycją w rankingu seriali z Lindą jest „Odwilż”. Produkcja otrzymała nominację do nagrody Orła za najlepszy serial fabularny dla Xawerego Żuławskiego, a na Filmwebie posiada notę w wysokości 6,5 na 10.

Akcja rozgrywa się w Szczecinie pod koniec zimy. Na brzegu Odry zostaje znalezione ciało kobiety. Sprawą zajmuje się trzydziestoparoletnia policjantka Katarzyna i jej partner zawodowy. Bohaterka postanawia rozwiązać sprawę. Na jaw wychodzi, że denatka przed śmiercią urodziła dziecko, którego przy niej nie ma. Policja zaczyna poszukiwania niemowlęcia. Dla Katarzyny jest to trudna sytuacja, gdyż musi skonfrontować się z własnym życiem – samotnej matki oraz wdowy.

„Paradoks” to druga propozycja serialu z Lindą, która na Filmwebie zdobyła 7,2 gwiazdki na 10.

Marek jest inspektorem Komendy Głównej Policji. Do jego zespołu zostaje oddelegowana podkomisarz Joanna Majewska, funkcjonariuszka Biura Służby Wewnętrznej. Kobieta dostała polecenie, by poprowadzić śledztwo dotyczące samego inspektora. Dwójka policjantów z początku pała do siebie niechęcią, jednakże z dnia na dzień nabierają do siebie większego szacunku. Różnice charakteru z czasem przerodzą się w zaufanie oraz szczerą sympatię. Prawdziwy paradoks, prawda?

Kolejną propozycją w rankingu jest serial „Ratownicy”. Produkcja posiada notę 6,7 na 10 na Filmwebie.

Akcja rozpoczyna się od procesu Staszka, syna naczelnika Pogotowia Górskiego. Chłopak jest oskarżony o pobicie wykładowcy i dostaje wyrok w zawieszeniu. Rezygnując ze studiów, opuszcza Kraków, by wrócić do Zakopanego. Staszek nie przyznaje się matce do niczego, a prawdę zna tylko jego ojczym. Czy chłopak zmieni swoje życie i zostanie ratownikiem tak jak jego ojciec?

„Ratownicy” to historia o braterstwie współpracowników ratujących ludzkie życie. Konflikty schodzą na drugi plan, gdy istnieje zagrożenie życia. Grupa musi ze sobą współpracować i ufać sobie bezgranicznie.

Czwartą propozycją seriali z Lindą jest „Prawo miasta”, która na Filmwebie posiada 6,1 gwiazdki na 10.

Jaga to pięcioboistka, która przygotowuje się do olimpiady. W tym samym czasie zostaje zamordowany ojciec kobiety – szef agencji ochroniarskiej. Z pozoru samobójstwo okazuje się złym przypuszczeniem, ponieważ cała sprawa wygląda zupełnie inaczej. Jaga podejmuje własne śledztwo i nie cofnie się przed niczym, by dowiedzieć się prawdy. Bogdan, komisarz i przyjaciel rodziny sprawdza, czy na pewno Andrzej popełnił samobójstwo. Całą sprawą zajmuje się również policjant z wydziału spraw wewnętrznych Marek, z którym Jaga podejmuje współpracę. Jednak mężczyzna nie do końca jest z nią szczery. Kobieta od teraz musi liczyć tylko na siebie.

„I kto tu rządzi?” to kolejny serial z Lindą. Produkcja na Filmwebie posiada notę 5,5 na 10.

Fabuła opowiada o Tomku, bramkarzu, który z powodu kontuzji został zwolniony. Mężczyzna samotnie wychowuje trzynastoletnią córkę Martę. Mając na uwadze jej dobro, wyprowadza się z gorszej dzielnicy Warszawy. Bohater postanawia udać się do Konstancina, gdzie dziewczyna miałaby lepszy start. By plan wypalił, mężczyzna musi znaleźć dobrą pracę oraz mieszkanie. Tomek przypadkowo spotyka Barbarę, która zatrudnia go jako pomoc domowa u swojej córki Agaty. Ojciec wprowadza się z córką do posiadłości, zyskując sympatię obu kobiet i syna jednej z nich – Kamila.

Przedostatnią propozycją jest „Dziki. 2. Pojedynek”, która posiada zaledwie 3,8 gwiazdki na 10 na Filmwebie.

Ptasior i Basior wychodzą z więzienia. Mężczyźni są swoimi konkurentami. Obaj chcą wyrównać rachunki, więc wyzywają się na śmiertelny pojedynek, który kończy się w szpitalu. Jednak Ptasior ma inne sprawy na głowie, niż porachunki z dawnym przeciwnikiem. Bohater planuje wiele interesów, na których ma zamiar zarobić fortunę. Do szpitala wysłana zostaje Majka, agentka, która ma za zadanie śledzić poczynania mężczyzny.

„Dziki” to ostatnia propozycja w rankingu seriali z Lindą, a zarazem pierwsza część poprzedniej propozycji – „Dziki”. Produkcja na Filmwebie posiada notę 4,1 na 10.

Dziki to czterdziestolatek, który jest zmęczony życiem w mieście. Jest to mężczyzna po przejściach, który postanawia zamieszkać w domu wybudowanym w samym środku puszczy. Bohater spędza tam dnie na tropieniu kłusowników oraz konstruowaniu żaglowców w butelkach. Uchodzi za szorstkiego, nieokrzesanego oraz inteligentnego i sprawnego fizycznie mężczyznę. Pewnego dnia życie Dzikiego zmieni się za sprawą pięknej dziewczyny, za którą podąża jej były mąż Ptasior.

To nie wszystkie propozycje, które rekomendujemy. Aktor ma na swoim koncie jeszcze kilka tytułów seriali, z którymi warto się zapoznać:

