Seriale o aniołach: TOP 13 tytułów, które koniecznie musisz obejrzeć!

Wśród naszych propozycji seriali o aniołach nie zabraknie historii znudzonego swoim dotychczasowym życiem „Lucyfera”, a także poznasz historię pani detektyw, którą nawiedza tajemniczy Earl w „Ocalić Grace” "

„Nie z tego świata” to pierwsza propozycja serialu o aniołach, która na Filmwebie posiada notę 8,1 na 10. Produkcja zdobyła nagrodę Critics Choice Super Awards, 3 nagrody Teen Choice oraz 9 nagród People’s Choice. Ponadto serial zdobył wiele nominacji do Emmy, Saturnów, GLAAD Media czy Teen Choice.

Serial zaczyna się ponad dwadzieścia lat temu. Spokój rodziny Winchesterów z Kansas zostaje zaburzony. Żona i matka dwóch synów ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Świadkiem zdarzenia jest mąż kobiety, John Winchester, który ucieka z dziećmi Deanem i Samem z płonącego domu. Mężczyzna nie potrafi pogodzić się z wydarzeniami, więc postanawia szerzej zbadać sprawę śmierci swojej żony. Stara się znaleźć odpowiedzi w paranormalnych zjawiskach, przy okazji poznając podobnych, żądnych zemsty ludzi.

Kolejną propozycją w zestawieniu jest „Lucyfer”, który ma na Filmwebie 7,9 gwiazdek na 10. Zdobył nagrodę People’s Choice, czyli Kryształową Statuetkę za ulubiony serial science-fiction/fantasy. Ponadto produkcja zdobyła nominacje do Saturnów, Emmy, Teen Choice, Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych oraz do Critics Choice Super Awards.

Lucyfer jest Władcą Piekieł, który znudzony swoim dotychczasowym życiem przybiera postać mężczyzny po 30-stce. Diabeł przenosi się do Los Angeles, gdzie na miejscu kupuje klub nocny. Z początku wiedzie bogate i beztroskie życie. Pewnego dnia pod jego klubem dochodzi do zabójstwa zaprzyjaźnionej z nim dziewczyny. Sprawą zajmuje się Chloe Decker. Lucyfer postanawia zaangażować się w śledztwo i, choć na początku współpraca z panią detektyw idzie jak po grudzie, dzięki wspólnym wysiłkom udaje im się dojść do prawdy. Po tym pierwszej sprawie diabeł zgadza się zostać policyjnym konsultantem i razem z detektyw Decker badają tajemnice zbrodni, jakie dotykają mieszkańców Los Angeles.

Produkcja jest adaptacją komiksu o takim samym tytule autorstwa Sama Kietha oraz Neila Gaimana.

„Anioły w Ameryce” to propozycja, która zdobyła aż 5 Złotych Globów oraz nagrody w ramach: TCA, GLAAD Media, Czarnych Szpul, Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Satelity, Critics’ Choice oraz Emmy. Serial zdobył na Filmwebie aż 7,8 gwiazdki na 10.

Fabuła serialu toczy się pod koniec lat 80. w Nowym Jorku i porusza historie osób, które są chore na AIDS. Grupa ludzi walczy nie tylko z chorobą, ale również z rzeczywistością, która ich otacza. Poszukując odpowiedzi na dręczące ich pytania, nawiedzają ich goście z innych czasów oraz wymiarów.

W tym krótkim, sześcioodcinkowym serialu przewinęło się wiele znanych gwiazd, takich jak Meryl Streep czy Al Pacino – zdobywcy Złotych Globów. Produkcja jest adaptacją teatralnej sztuki, której autorem jest Tony Kushner, o takim samym tytule. Broadwayowska sztuka została nagrodzona Pulitzerem.

Kolejną propozycją serialu o aniołach jest „Dobry Omen”, zdobywca nagrody Hugo za najlepszą prezentację dramatyczną. Ponadto produkcja zdobyła nominacje do BAFTA TV, Saturnów oraz Emmy. Na Filmwebie posiada notę 7,7 na 10.

Akcja rozpoczyna się w Dniu Apokalipsy, który przewidziany został przez wiedźmę Agnes Nutter. Świat ogarnia chaos. Na Ziemi żyją agent piekła Crowley oraz anioł Aziraphale, którym nie w głowie ucieczka. Bohaterowie postanawiają połączyć swoje siły, by powstrzymać 11-letniego Antychrysta oraz czterech Jeźdźców Apokalipsy.

Serial powstał na podstawie dzieła Terry’ego Pratchetta oraz Neila Gaimana o tym samym tytule.

„Anioł ciemności” jest kolejną propozycją w rankingu, który na Filmwebie posiada 7,2 gwiazdek na 10. Produkcja zdobyła nagrodę Międzynarodowej Gildii Horroru, 6 Saturnów oraz nominacje do Emmy, Saturnów, Teen Choice, Satelity, Hugo oraz Złote Szpule.

Serial kontynuuje losy wampira Angela z „Buffy: Postrach wampirów”, seryjnego mordercy. Jego dusza została przywrócona przez Cyganów, jako kara za morderstwo jednego z nich. Kilka lat od tego incydentu Angel próbuje naprawić błędy przeszłości i stara się pomagać ludziom jako prywatny detektyw, który zajmuje się paranormalnymi sprawami. Prowadzi agencję wraz z łowcą demonów Wesleyem, półdemonem mającym wizję Doyle’em oraz Cordelią – znajomą z miasta Sunnydale.

Propozycja „Autostrada do nieba” zdobyła na Filmwebie notę 7,1 na 10. Produkcja dostała dwie nominacje do Emmy za najlepszą muzykę dramatyczną w serialu oraz za najlepszą charakteryzację w danym odcinku.

Jonathan Smith jest aniołem, którego wysłano na próbę na Ziemię, by ten pomagał ludziom. W trakcie swojej misji poznaje Marka Gordona, emerytowanego policjanta. Początkowo nieufny Mark pomaga nowemu znajomemu wykonać zadania i zaczyna wierzyć w to, kim mężczyzna jest. Zgłasza się jako ochotnik, by pomóc Jonathanowi wypełnić jego misję, jednocześnie czując, że ma do tego powołanie.

„Ocalić Grace” to kolejna propozycja serialu o aniołach, która posiada ma na Filmwebie aż 7,1 gwiazdki na 10. Produkcja zdobyła 11 nominacji, a w tym: Złoty Glob, Emmy, Saturny, Satelity, People’s Choice oraz Amerykańska Gildia Aktorów Filmowych.

Grace Hanadarko jest wzorową panią detektyw z Oklahoma City Police Department. Po godzinach jednak to kobieta, która nie odmawia sobie kolejnego kieliszka, szybkiej jazdy samochodami oraz jednorazowych przygód z przypadkowo poznanymi mężczyznami. Po jednej z podobnych nocy bohaterka potrąca przypadkowego przechodnia, który ginie od razu. Grace zdenerwowana tym faktem, prosi o pomoc samego Boga i otrzymuje ją od niego w postaci anioła imieniem Earl. Z czasem kobieta, myśląc, że jest to alkoholowe złudzenie, dostrzega, że zesłana pomoc jest jej ostatnią szansą.

W postać tytułowej Grace wcieliła się zdobywczyni Oscara, Holly Hunter, znana z produkcji „I tak cię kocham” czy „Song to Song”.

„Cudotwórcy” to przedostatnia propozycja, która dostała nominację do Teen Choice dla ulubionego aktora w serialu komediowym Daniela Radcliffe'a. Produkcja na Filmwebie posiada notę 6,7 na 10.

Craig to anioł w firmie Niebo. Do jego obowiązków należy odpowiadanie na modlitwy ludzi. Jego szefem jest Bóg, który ostatnio jest w złym nastroju. Stwórca jest rozczarowany dziełem, który stworzył, czyli Ziemią. Chce zająć się nią raz, a dobrze. Nadchodzi dzień Sądu Ostatecznego, a Craig i inne anioły mają dwa tygodnie, by dokonać cudu, jakim jest sprawienie, by dwie nieśmiałe osoby się w sobie zakochały.

Serial jest adaptacją książki autorstwa Simona Richi „What in God’s Name”.

Ostatnią propozycją w naszym rankingu jest „Dotyk Anioła” z 1994 roku. Serial zdobył Złoty Laur dla najbardziej obiecującego nowego producenta telewizyjnego Marthy Williamson. Ponadto produkcja zdobyła wiele nominacji do GLAAD Media, Emmy czy Złotych Globów. Na Filmwebie posiada notę w wysokości 6,3 gwiazdek na 10.

Serial opowiada o grupie aniołów, która została zesłana na Ziemię przez Boga. Mają oni pomagać ludziom w codziennych sprawach. Tess to nauczycielka i przewodniczka Monici, niedoświadczonej w pomaganiu ludziom anielicy. Trzeci z grupy to Andrew, anioł śmierci, który pomaga przejść na drugą stronę w ostatnich minutach życia. Cała trójka aniołów pomaga społeczeństwu pod postacią ludzi, którzy ratują ich w potrzebie.

Jeśli chcesz poznać jeszcze inne ciekawe propozycje seriali o aniołach, to w zanadrzu mamy jeszcze poniższe tytuły: