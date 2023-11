Reklama

Radek Liszewski do tej pory był kojarzony głównie z muzyką disco polo. To właśnie on stworzył grupę Weekend, która wylansowała taki hit, jak choćby "Ona tańczy dla mnie". Teraz jednak fani artysty poznają jego całkiem inne oblicze! Radosław Liszewski wystąpi bowiem w bardzo popularnym serialu emitowanym przez stację TV Puls pt. "Lombard. Życie pod zastaw". Kogo zagra tam muzyk? Czy dla aktorstwa porzuci występy z zespołem Weekend? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Radek Liszewski zostanie teraz aktorem?