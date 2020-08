Sklepy i restauracje, to coś co znajdziemy w wielu wsiach. Ale radio, telewizja, czy nawet Akademia? To już możliwe tylko w Wilkowyjach! Jak dobrze znasz biznesy w serialu "Ranczo"? Sprawdź się w naszym quizie! I koniecznie pochwal się wynikiem.

QUIZ Zacznijmy od łatwego. Jak nazywa się sklep, przy którym stoi słynna ławeczka? Zacznijmy od łatwego. Jak nazywa się sklep, przy którym stoi słynna ławeczka? Mamrot U Krysi Wilkowyjec Co było w darmowych odbiornikach Radia Wilkowyje? Co było w darmowych odbiornikach Radia Wilkowyje? podsłuchy figurka wójta mały telewizor Jaka gazeta zastąpiła Głos Wilkowyjski? Jaka gazeta zastąpiła Głos Wilkowyjski? Kurier Wilkowyjski Dziennik Wilkowyjski Lustro Gminy Dlaczego Jola zamknęła Akademię Disco Polo? Dlaczego Jola zamknęła Akademię Disco Polo? bo ministerstwo szkolnictwa wyższego cofnęło jej licencję bo Zenek Martyniuk odwołał swoje wykłady bo studentki chciały mieć zajęcia tylko z Pietrkiem Komu Więcławski przekazał firmę budowlano-remontową, gdy został ministrem? Komu Więcławski przekazał firmę budowlano-remontową, gdy został ministrem? Pietrkowi Kusemu Hadziukowi Kto prowadził program w lokalnej telewizji pt. „Wybacz mnie”? Kto prowadził program w lokalnej telewizji pt. „Wybacz mnie”? Ks. Kozioł Wójt Kozioł Pietrek Kto dostawał rabat na zakupy w Aptece Kozioła? Kto dostawał rabat na zakupy w Aptece Kozioła? ten, kto donosił na Lucy ten, kto na niego głosował członkowie jego partii Chèvre Polonaise to nazwa… Chèvre Polonaise to nazwa… firmy Hadziukowej lokalnej wódki restauracji w dworku Lucy Czym zajmowała się firma Myćki? Czym zajmowała się firma Myćki? wycinką lasów modyfikacją genetyczną żywności wywozem śmieci Zaznacz odpowiedź Następne pytanie