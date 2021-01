Choć ciężko w to uwierzyć, Franciszek Pieczka kończy dziś 93 lata! Ról na koncie ma wiele, od Gustlika z "Czterech pancernych" począwszy... i ciężko by było powiedzieć, za którą polubiliśmy go najbardziej. Na pewno jednak znajdzie się wśród nich rola Stacha Japycza, niezapomnianego ławeczkowicza z serialu "Ranczo". Wbrew alkoholowym skojarzeniom, dla wielu mieszkańców Wilkowyj uchodził za lokalnego mędrca. Jeśli oglądaliście kultowy serial, na pewno świetnie pamiętacie jego cytaty.

Z okazji urodzin, mamy dla Was zabawę. Jak dobrze znacie Stacha Japycza? Sprawdźcie się w naszym quizie. A panu Franciszkowi jeszcze raz życzymy 200 lat!