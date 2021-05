QUIZ z ostatniego sezonu serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny"! Sprawdź, czy uważnie oglądasz hit TV4

Już 15 maja wielki finał "Dance Dance Dance" . Jednak decyzją jurorów Ola Nowak i Damian Kordas w nim nie zatańczą. Do tej pory byli jednymi z faworytów, jednak półfinałowe taneczne popisy nie dały im awansu do ostatecznego starcia, jakim jest finał. Widzowie nie zgadzają się jednak z wytypowanym przez jurorów składem, a swoje niezadowolenie wyrazili w komentarzach. W sieci pojawiło się mnóstwo słów wsparcia dla Oli i Damiana. Czy odpadli niesłusznie? Zobacz także: "Dance Dance Dance": Kto odpadł z programu? Roksana Węgiel, Damian Kordas czy Stanisław Karpiel-Bułecka? Oto finałowy skład "Dance Dance Dance": Widzowie bronią Oli Nowak i Damiana Kordasa Za tydzień odbędzie się już finał 3. edycji "Dance Dance Dance". Na tanecznym parkiecie po raz ostatni zmierzą się Roksana Węgiel i jej przyjaciółka Oliwia Górniak oraz Stanisław Karpiel-Bułecka oraz Anna Matysiak. Widzowie są zawiedzeni, że w finale zabraknie Damiana Kordasa i Oli Nowak. Uważają, że to co pokazali przez cały program powinno być ich przepustką do finału. Internauci swoje niezadowoleni wyrazili na oficjalnym profilu programu: - Z całym szacunkiem dla Ani i Staszka ale nie sprawiedliwe.. - Niesprawiedliwie!!!! - Tak obiektywnie patrząc do finału powinni przejść Ola i Damian 🙂 - To było nie fair. Oczywiście nie mam zamiaru urazić Ani i Staszka . Każdy ma słabszy dzień, Ola też mogła go mieć. I to na prawdę nie jest sprawiedliwe w stosunku do Oli i Damiana (bo występy Oli i Damiana były mega ale solówki Oli... to naprawdę mega wielkie petardy! Bo ona to robiła tak dobrze, że nawet nie było widać czy to tańczy tancerka czy uzdolniona influenserka) SZACUN DLA OLI I DAMIANA i oczywiście powodzenia dla Roxie i Oliwi oraz Ani i Staszka w finale! - Zdecydowanie się nie...