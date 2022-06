QUIZ! Te seriale zniknęły z anteny, ale czy pamiętacie tytułowe piosenki? "To tylko sny, szalone sny..."

Wielkimi krokami zbliża się premiera drugiej części filmu opartego na bestsellerze Blanki Lipińskiej "365 dni: Ten dzień". Obraz, który wzbudza spore emocje, trafi już 27 kwietnia na platformę Netflix. Zanim widzowie zobaczą produkcję, czas na... przypomnienie pierwszej części! Film "365 dni" na podstawie bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej był wielkim hitem, w kinach obejrzało go ponad 1,6 mln widzów, potem rządził na liście najchętniej oglądanych produkcji na Netflix na całym świecie! Zobacz także: Netflix: Do sieci trafił zwiastun drugiej części "365 dni". Jest naprawdę gorąco! Kiedy premiera? Co pamiętacie? Jak więc uważnie śledziliście filmowe przygody Massimo (Michele Morrone) i Laury (Anna-Maria Sieklucka)? Oto QUIZ! Czas start! Zobacz także: Oto 5 filmów na Netflixie podobnych do "365 dni"!