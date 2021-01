To było jedno z ulubionych powiedzeń serialowego Mariana Paździocha. Ryszard Kotys w serialu "Świat według Kiepskich" stworzył postać kultową, charyzmatyczną, wielowymiarową. Dlatego tak ciężko nam go pożegnać... Gwiazdor odszedł w wieku 88 lat. Zostały tylko wspomnienia oraz genialne odcinki z jego udziałem.

"Pan jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wiesz" - mawiał często do Ferdka Kiepskiego, ukazując swój kolejny ukryty talent, zainteresowanie czy zawód. My jesteśmy pewni, że fani "Kiepskich" o Paździochu wiedzą wszystko, a poniższy test to tylko dla jasności.

Zobacz także: QUIZ. Jak dużo wiesz o serialowym Boczku ze "Świata według Kiepskich? Dariusza Gnatowskiego w tej roli pokochała cała Polska