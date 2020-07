Piękna Amerykanka, próbująca odnaleźć się w Polsce, i artysta o pięknej duszy szukający swojego miejsca. To musiało się skończyć piękną miłością. Widzowie serialu "Ranczo" pokochali Lucy Wilską i Kusego i z zapartym tchem śledzili ich losy od pierwszego, do ostatniego odcinka serialu. A co Wy zapamiętaliście o tej niezwykłej parze? Sprawdźcie się w naszym quizie! Oczywiście zachęcamy - pochwalcie się wynikiem.

QUIZ Dlaczego Lucy postanowiła zostać w Polsce? Dlaczego Lucy postanowiła zostać w Polsce? wójt ją ubłagał na kolanach przyśniła jej się babcia bo zaszła w ciążę Po napisaniu pierwszej książki przez Witebskiego Kusy został... Po napisaniu pierwszej książki przez Witebskiego Kusy został... pisarzem krytykiem literackim wydawcą Kim dla Kusego jest Kinga? Kim dla Kusego jest Kinga? córką szwagierki nieślubną córką agentką Gdzie Lucy utworzyła Uniwersytet Ludowy? Gdzie Lucy utworzyła Uniwersytet Ludowy? w dworku na plebani w budynku biblioteki Kto postanowił zapozować Kusemu nago? Kto postanowił zapozować Kusemu nago? Wioletka Jola Monika Dlaczego Kusy nie wyjechał na wystawę do Nowego Jorku? Dlaczego Kusy nie wyjechał na wystawę do Nowego Jorku? nie dostał wizy złamał rękę spóźnił się na samolot Dlaczego Kusy spalił swoje obrazy? Dlaczego Kusy spalił swoje obrazy? na złość księdzu w dowód miłości do Lucy żeby nie kupił ich senator Kozioł Pod jakim zarzutem została aresztowana Lucy? Pod jakim zarzutem została aresztowana Lucy? jazdy po pijanemu zdrady tajemnicy państwowej korupcji Po wyjeździe Lucy do Stanów, Kusy chowa się przed Moniką i Kingą. Gdzie? Po wyjeździe Lucy do Stanów, Kusy chowa się przed Moniką i Kingą. Gdzie? buduje sobie szałas u brata w Warszawie na strychu dworku Jak ma na imię koleżanka Lucy ze Stanów, która załatwiła jej pracę? Jak ma na imię koleżanka Lucy ze Stanów, która załatwiła jej pracę? Shaniqua Kate Ewa Zaznacz odpowiedź Następne pytanie