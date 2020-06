Co wiesz o wszystkich kobietach z "Rancza"? Lucy, Solejukowa, Hadziukowa, Wezółowa, Kinga, Klaudia... Nie da się ukryć, że to one trzymały w ryzach swoich mężczyzn! Sprawdźcie, czy uważnie śledziliście ich losy w serialu! Czas start!

Zobacz także: QUIZ! Co wiesz o Michałowej z "Rancza"? Jak miała na imię? Sprawdź się w teście!