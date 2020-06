Pietrek to jedna z najsympatyczniejszych postaci z serialu "Ranczo". Ławeczkowicz z ambicjami, nie tylko muzycznymi... Szczery, kochający swą żonę, uczynny dla innych. Też go polubiliście? To sprawdźcie, co o nim tak naprawdę pamiętacie!

QUIZ Pietrek to… Pietrek to… imię nazwisko przezwisko Pietrek założył w Wilkowyjach szkołę... Pietrek założył w Wilkowyjach szkołę... makijażu dobrych manier disco polo Jak się nazywał zespół Pietrka i Joli? Jak się nazywał zespół Pietrka i Joli? Duo Spoko Koko Roko Love Duo Dokończ słowa Pietrka: Ja tam uważam, że nie należy mieszać dzieci z… Dokończ słowa Pietrka: Ja tam uważam, że nie należy mieszać dzieci z… polityką alkoholem disco polo Jakiego koloru Pietrek miał dredy? Jakiego koloru Pietrek miał dredy? czerwono-pomaranczowe niebieskie różowe Ile Pietrek płacił profesorowi, by ten chciał uczyć Jolę śpiewu? Ile Pietrek płacił profesorowi, by ten chciał uczyć Jolę śpiewu? 100 zł za godzinę 1000 zł za godzinę 600 zł za godzinę Pietrek z żoną przez jakiś czas prowadzili… Pietrek z żoną przez jakiś czas prowadzili… TV Wilkowyje Radio Wilkowyje Gazetę Wilkowyjską Pietrek i Jola mają bliźniaki… Pietrek i Jola mają bliźniaki… dziewczynkę i chłopca dwie dziewczynki dwóch chłopców Jaki bizes prowadzi Pietrek z ławeczkowiczami w filmie „Ranczo Wilkowyje”? Jaki bizes prowadzi Pietrek z ławeczkowiczami w filmie „Ranczo Wilkowyje”? Sklep z mamrotami Ogródek piwny Sklep z ciuchami Jak naprawdę ma na imię Pietrek? Jak naprawdę ma na imię Pietrek? Piotr Paweł Patryk Zaznacz odpowiedź Następne pytanie