Zacznijmy od czegoś łatwego: "Pani to je luks kobita!" - tak mówił Pietrek o...

Zacznijmy od czegoś łatwego: "Pani to je luks kobita!" - tak mówił Pietrek o...

"Przecież wiadomo, że w gminie nikt od niej lepiej nie gotuje. A może nawet i w województwie!" - to zdanie Pawła Kozioła o...

"Przecież wiadomo, że w gminie nikt od niej lepiej nie gotuje. A może nawet i w województwie!" - to zdanie Pawła Kozioła o...

"Szuja, ale bardzo zdolna, panie wojewodo" - to też zdanie Kozioła, z tym że o...

"Szuja, ale bardzo zdolna, panie wojewodo" - to też zdanie Kozioła, z tym że o...

"Ty dobry chłopak jesteś, ale głupi nie do uwierzenia" - takie zdanie Babka wygłosiła o...

"Ty dobry chłopak jesteś, ale głupi nie do uwierzenia" - takie zdanie Babka wygłosiła o...

"Aż to bździągwa jedna. Żeby nawet 10 kilo tego kremu od babki na całe ciało kłaść, to nie da rady tak wyglądać" - tak Halina Kozioł mówiła o...

"Aż to bździągwa jedna. Żeby nawet 10 kilo tego kremu od babki na całe ciało kłaść, to nie da rady tak wyglądać" - tak Halina Kozioł mówiła o...

"Do pukania to jest młotek, a taka delikatna rączką tylko do pieszczot się nadaje" - kokietował wójt...