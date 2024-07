Mamy zwiastun 11. odcinka serialu "Przyjaciółki"! Co się wydarzy w serialu? Inga (Małgorzata Socha) i Robert (Krzysztof Wieszczek) chcą polecieć po Hanię (Pola Figurska) do Nowego Jorku. Anka (Magdalena Stużyńska - Brauer) postanawia ratować związek z Pawłem (Bartek Kasprzykowski). Tomek (Michał Czernecki) wyznaje miłość Patrycji (Joanna Liszowska). Natomiast Zuza (Anita Sokołowska) zabiera Janka (Marek Bukowski) do salonu mody ślubnej.

Przyjaciółki odwiedzają Ingę w szpitalu, która wypisała się na własne życzenie. Zdrowiu dziecka nic nie zagraża. Inga oświadcza dziewczynom, że jest w trakcie załatwiania wizy i zamierza polecieć do Stanów Zjednoczonych po Hanię.

Anka postanawia spotkać się z Pawłem i porozmawiać o zaistniałej między nimi sytuacji. Przed jego kancelarią widzi Pawła, który odprowadza Joannę (Katarzyna Maciąg) do taksówki i na pożegnanie całuje ją w policzek. Anka jest przekonana, że romans między nimi dalej trwa. Jej córka namawia ją, aby zostawiła ojca.

Tomek i Patrycja jadą na wycieczkę rowerową. Tam mężczyzna wyznaje jej, że się w niej zakochał. Z kolei Zuza idzie na całość i zabiera Janka na wycieczkę do salonu mody ślubnej.

Co jeszcze wydarzy się w jedenastym odcinek ósmej serii przebojowych "Przyjaciółek"? Przekonamy w najbliższy czwartek, 10 listopada, o godzinie 21.10 w Polsacie.

