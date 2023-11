Reklama

Jeśli chodzi o seriale, rok 2019 zapowiada się naprawdę obiecująco. Na ekrany wrócą bowiem kolejne sezony waszych ulubionych produkcji. Z pewnością wielu z was z niecierpliwością czeka na dalsze przygody rezolutnych dzieciaków ze "Stranger Things". Inni z kolei odliczają już dni do premiery kolejnego sezonu "Gry o tron". Czeka nas też sporo nowości. Jedną z nich będzie serial "Wiedźmin", który powstał na bazie powieści Sapkowskiego. Zobaczcie, co jeszcze przygotowali dla nas najwięksi serialowi gracze! Jedno jest pewne - będzie się działo!

