1 z 8

Lubisz serial "Policjantki i policjanci"? Mamy dla was garść informacji, co czeka bohaterów w nadchodzących odcinkach.

Emisja odcinków 380-384 od poniedziałku do piątku o 19.00 w TV4.

A co w nowych odcinkach!?

Odcinek 380. emisja – poniedziałek 26 marca

Na komendzie wielkie poruszenie. Wszystkie patrole od wczesnych godzin rannych postawione zostały w stan gotowości. W nocy ukradziono miedziane przewody trakcyjne, przygotowane pod modernizację kolei w całym województwie. Składu pilnowało trzech strażników. Jeden został zabity na miejscu, a dwóch walczy o życie w szpitalu.

Patrol 06 w zmienionym składzie dostaje rozkaz sprawdzenia wszystkich złomowisk w mieście pod kontem popełnionej kradzieży.

Policjanci nie spodziewają się, że już na miejscu pierwszego złomowiska odkryją dowód zbrodni. Nie ma skradzionych przewodów, ale jest odcięta kobieca ręka. Tropem w tej sprawie jest ostatnia sprzedaż w księdze rejestracji. Patrol tym kluczem trafia do mieszkania z pozoru nieszkodliwego pijaczka. Czy to on okaże się mordercą?

Pierwszy dzień współpracy od razu rzuca policjantów na głęboką wodę. Zapale imponuje nowa partnerka, którą jest Karolina. Jest zdecydowana i pewna swoich decyzji, czym jednocześnie stwarza delikatny dystans.

Co będzie dalej?

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Zobacz także: "Policjanci i policjantki": Alicja wraca do pracy po chorobie, co ją łączy z Nowakiem? Zdradza nam Magda Wróbel!