7 z 8

Odc. 418

Ola Wysocka zostaje poinformowana przez stróża osiedlowego, że rano na podwórku widziano Borysa Jóźwiaka. Do tego policjantka dostaje anonimowego smsa, że wraz z synem ma uciekać z domu. Ola nie wie, co ma o tym myśleć. Tymczasem na patrolu razem z Białachem musi jechać na wezwanie do pobitej kobiety. Poszkodowaną ktoś wyrzucił z samochodu przed wejściem do szpitala. Z zeznań dziewczyny wynika, że przyczyną napaści może być jej wyjątkowy zawód, jest ona bowiem testerką wierności. Podejrzenie pada zatem na wszystkich zdekonspirowanych przez nią mężczyzn. Jeszcze tego samego dnia pojawia się kolejne zgłoszenie dotyczące pobicia. Tym razem jednak starszy człowiek o naruszenie jego nietykalności cielesnej oskarża innych policjantów.

Patrol 05 naciska na wyjaśnienie tej sprawy. Czy nagranie z monitoringu potwierdzi winę policjantów? U Białacha pojawia się Zuza Kowal. Komendant chce, aby na służbie znowu partnerowała mu Karolina Rachwał. Decyzja ta podparta jest lepszymi wynikami skuteczności patrolu w takim składzie. W obecnej sytuacji Mikołaj nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy.