Przed nami kolejny tydzień z "Policjantkami i policjantami", a w nim...

A zaczniemy od sukcesu intrygi matki Rachwał i Kamila... ! Już dziś w 420. odcinku:

Emisja serialu od poniedziałku do czwartku o 19.00 w Czwórce.

Na komendzie pojawia się mężczyzna w samej bieliźnie. Emilka Drawska chce przegonić intruza, jednak okazuje się, że to nie prowokator lecz ofiara rabunku. Podczas przesłuchania poszkodowany wyjaśnia, że jest taksówkarzem i został okradziony przez pasażera, który zamówił u niego kurs na ogródki działkowe, gdzie zamiast zapłacić, wyciągnął broń. Ograbił go dosłownie ze wszystkiego co miał przy sobie. W toku sprawy okazuje się, że złodziej już kilkakrotnie w ten sposób dokonał kradzieży. Tymczasem na komendę przychodzi kobieta z nastoletnim synem z ręką w gipsie. Skarży się, że nieletni łobuz z ich podwórka namawia dzieciaki do robienia niebezpiecznych rzeczy. Jej syn również miał coś zrobić na jego polecenie i złamał sobie rękę. Co w takiej sytuacji może zrobić policja?

Ewa Rachwał wraz z Kamilem świętują rozstanie Karoliny i Mikołaja. To jednak nie koniec ich paktu. Teraz chcą doprowadzić do tego, by Karolina wróciła do swojej dawnej miłości.

