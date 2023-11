1 z 8

Co wydarzy się w serialu "Policjantki i policjanci"? W Czwórce nowe odcinki 410-414, emisja: 7 maja do 11 maja włącznie o godz. 19.00. A w nich:

410. - emisja - poniedziałek, 7 maja, godz. 19:00

Serial obyczajowy

Szymon jest świadkiem jak jego policyjna partnerka w czasie wolnym kupuje dopalacze. Od tej chwili ma problem ze współpracą z Asią. Tymczasem muszą zająć się zgłoszeniem dotyczącym bójki w galerii sztuki. Na komisariat zadzwonił klient galerii, który twierdzi, że sprzedano mu fałszywy obraz za dużą sumę. Sam właściciel zaprzecza, że doszło w ogóle do takiej transakcji. Wyjaśnienie sytuacji pojawia się samo niedługo po przybyciu policjantów na miejsce, bo syn właściciela sam przyznaje się do tego oszustwa. Policjanci liczą, że to zakończy śledztwo, ale wkrótce okazuje się, że to dopiero jego początek.

Co dalej?

