1 z 8

Chcesz wiedzieć co dalej u bohaterów serialu "Policjantki i policjanci"?

Emisja odcinków 390-394 od poniedziałku do piątku (7-11 kwietnia) o 19.00 w TV4.

Białach boi się kolacji z rodziną Karoliny. Rachwał ćwiczy go co ma robić, by dobrze wypaść!

Odc. 390. Mikołaj bardzo przejmuje się nadchodzącym ważnym wydarzeniem, którym jest kolacja w domu rodzinnym Karoliny. Chciałby zrobić jak najlepsze pierwsze wrażenie i dlatego ćwiczy ewentualne wypowiedzi. Juliusz wraz z Profosem postanawiają pomóc koledze z pracy. W tym celu przygotowują specjalnie dla Białacha listę gotowych kwestii do wygłoszenia…

Co będzie dalej?

Zobacz: "Policjanci i Policjantki" z nową funkcjonariuszką. Kim jest Asia Zatońska? Co jeszcze w serialu?