Ostatni tydzień z "Policjantkami i policjantami"! Morderstwo i porwanie to dopiero początek...

Co w ostatnim tygodniu serialu "Policjantki i policjanci"? Zobacz, co będzie się działo. Już teraz uprzedzamy, że to będzie chyba najmocniejszy tydzień całego sezonu. Oto fotostory!

Odcinek 425

Zatońskiej udaje się odwiedzić ojca. Mężczyzna jest załamany położeniem, w jakim się znalazł. Błaga córkę, by pomogła mu wydostać się z aresztu. Tymczasem na komendzie Juliusz zwierza się Profosowi, że poznał przez Internet dziewczynę i przegadał z nią całą noc. Starszy kolega, po własnych przykrych doświadczeniach, szczerze odradza Juliuszowi taką formę znajomości. Zieliński otrzymuje anonimowego SMSa o spotkaniu dwóch szefów narkotykowych gangów. Przygotowuje się do akcji zatrzymania, pomimo ryzyka, że donos okaże się nieprawdziwy. Razem z oddziałem antyterrorystów patrol 07 stawia się na miejscu domniemanego spotkania. Czy dojdzie do zatrzymania przestępców? Tego dnia Szymon i Asia mają jeszcze jedno zadanie. Na jednym z osiedli krążą oszuści, którzy podają się za policjantów i próbują wyłudzić pieniądze. Zieliński i Zatońska rozpoczynają śledztwo od rozmów z mieszkańcami, ale spotykają się z niechęcią i brakiem współpracy. Nikt nie spodziewa się, że cała akcja zakończy się niebezpieczną dla policjantów sytuacją.

