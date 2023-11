1 z 9

Początek nowego sezonu serialu "Pierwsza miłość". Co dalej z Sabiną, co z Pawłem...? Mamy dla Was zdjęcia z nowego odcinka 1259! Kiedy emisja? Oczywiście o 18.00 w Polsacie.

A co się wydarzy?

Pierwsza miłość odc. 2519

Melka wycofuje oskarżenia wobec Darka. Niestety Darek nie dotrzymuje słowa i Paweł pozostaje w areszcie, gdzie zostaje pobity.

Beata i Cezary stawiają się w sądzie w sprawie rozwodu.

Krystian za wszelką cenę próbuje skontaktować się z Zuzą. Mikser pomaga mu przy pomocy fortelu. Czy uda mu się uratowac związek?

