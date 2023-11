7 z 14

Pierwsza Miłość Odc. 2566

Marysia dostaje nieoczekiwaną propozycję od Widawskiego. Wyjeżdża z nim na konferencję. W hotelu dochodzi między nimi do dwuznacznej sytuacji.

Olek i Wiktoria w drodze powrotnej mają same kłopoty. Zostają zmuszeni do spędzenia nocy pod gołym niebem, co przynosi zwrot w ich relacji.

Komornik zajmuje Barbarian. Cezary i Beata próbują ratować sytuację. Cezary wymyśla plan ratunkowy – postanawia otworzyć firmę kanapkową.