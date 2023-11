4 z 13

Policja rozważa objęcie Aśki programem ochrony świadków. Bogumił dowiedziawszy się o tym postanawia działać. Aśka i Aneta zostają zaatakowane przez Mariusza i pozostawione na pewną śmierć.

Marysia nie kryje zaskoczenia tym, że Melka i Paweł rozstali się. Drąży temat dowiadując się, że to Melka kogoś sobie znalazła. Tymczasem Melka, by odzyskać Pawła, zgadza się bardziej zaangażować we współpracę z Darkiem.

Kaśka zostaje dotkliwie pobity, gdy ratuje Kubę z opresji. Chłopak zamiast wdzięczności okazuje mu wrogość. Kaśka w przypływie złości mówi Kubie, że jest jego ojcem.