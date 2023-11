1 z 7

W nowych odcinkach "Pierwszej miłości" same zwroty akcji. Od miłości do nienawiści, stracone zaufanie i szantaż... Zobacz co się wydarzy w najważniejszych wątkach serialu w przyszłym tygodniu.

W redakcji YOLO trwa wojna między Radkiem (Mateusz Banasiuk) i Sylwią (Edyta Herbuś). Kobieta postanawia powiedzieć Jowicie (Joanna Opozda) o tym, że Radek dobierał się do niej na wyjeździe firmowym. Radek chce się zemścić...

Co będzie dalej?

"Pierwsza miłość" od poniedziałku do piątku o 18.00 w Polsacie.

